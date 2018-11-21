Надзорные органы Хабаровского края изъяли четырёхлетнего мальчика у семьи, которая проживала на производственной базе. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
История берёт своё начало ещё летом этого года. Тогда одна из организаций отказалась от услуг сварщика Романа, но руководитель его не бросил и устроил в другую компанию. Мужчина не мог снять квартиру, и его начальник дал комнату в общежитии, где живут другие работники, пишет life.
Вместе с ним переехали его возлюбленная Елена и четырёхлетний сын Кирилл. Изначально всё было в порядке: мужчина работал, женщина воспитывала сына. В какой-то момент всё поменялось. По словам Евгения Черепанова, директора завода, где работает Роман, выделенная комната была превращена в свалку, а посуда вообще по четыре дня не мылась.
— Ребёнок жил просто в ужасных условиях, хотя изначально все помещения были чистыми и приличными. Мама же, если её можно так назвать, всё время пила и веселилась, практически не уделяя времени воспитанию ребёнка, — сказал он.
Четырёхлетний малыш, как добавил предприниматель, нашёл друзей на площадке производственной базы — цепные псы стали ему роднее, нежели собственная мать, которая развлекалась и употребляла алкоголь, забыв о ребёнке.
Черепанов начал обращаться во все надзорные органы. Ребёнка с мамой забрали в полицию. Сейчас, до тех пор пока родители не пойдут на лечение от алкогольной зависимости, ребёнок будет находиться в реабилитационном центре. Благо в настоящее время он в тепле, одет и обут.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md