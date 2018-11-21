В Молдову доставили 32 новые современные машины скорой помощи

32 новые современные машины скорой помощи доставили сегодня из Турции в Молдову. К концу недели привезут еще четыре.

Одну из них получит Институт матери и ребенка, остальные распределят по подстанциям Института скорой помощи. Новые неотложки оснащены медицинским оборудованием последнего поколения, передает canal3.

"Эти неотложки предназначены для бригад типа B, здесь у нас секция для перевозки пациентов".



"-Врачи новыми машинами довольны. В этом рюкзаке есть необходимая современная аппаратура, его с легкостью можно носить на спине. А при помощи этих носилок можно поднять с земли пациента, получившего тяжелые травмы".



Специалисты говорят, что новые неотложки отвечают всем международным стандартам. А благодаря современному оборудованию врачи смогут оказывать более качественную помощь.



"Это электронный градусник, мы тоже пытаемся идти в ногу со временем, и стараемся не пользоваться ртутными термометрами. У нас тут есть и специальные рюкзаки, таких больше ни у кого нет. Есть и брезентовые носилки, мы давно их ждали", сообщила замглавы Наццентра догоспитальной помощи, Татьяна Бичек.



Покупка 35 новых неотложек обошлась госбюджету в 50 миллионов леев. А машину для Института матери и ребенка купили на средства медучреждения.



"Пока доставили 32 автомобиля, ждем еще четыре. Три из них для Службы скорой помощи, а один для Института матери и ребенка", отметил член комиссии соцзащиты и здравоохранения, Борис Головин.



К весне 2019 года власти планируют полностью обновить парк машин скорой помощи.