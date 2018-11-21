Хотели провезти в страну 30 кг гашиша: два наркоторговца получили десять лет тюрьмы

По десять лет тюрьмы получили двое мужчин за контрабанду наркотиков. Их задержали при попытке провезти в страну 30 килограммов гашиша на сумму примерно четыре миллиона леев.

Наркотики были спрятаны в баке автомобиля, который везли из Латинской Америки в Россию. Контрабанду удалось провезти через Испанию, Францию, Италию, Словению, Венгрию и Румынию.

Кроме того, осужденные продавали наркотики в нашей стране посредством соцсетей. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам считают приговор мягким и намерены обжаловать его в Апелляционной палате.