Поднимать шум вежливый кот не стал, а просто сел перед дверью, дожидаясь, пока его впустят. Через мгновение к двери подошел вежливый полицейский и осторожно постучал, передает Моя Планета.

"Разве можно придумать что-то более британское, – написала в своем твиттере писательница Лорен Франклин, которую тоже позабавил инцидент, – чем полицейский, открывающий дверь коту на Даунинг-стрит, 10?"

Someone seems a bit fed up with the #Brexit fallout.



Look who stole the show from @RaynerSkyNews steering the focus away from the turmoil in Westminster... Larry the cat