Кот с Даунинг-стрит прервал прямой эфир, чтобы ему открыли дверь

Кот Ларри, обитающий по адресу Даунинг-стрит, 10, недавно стал героем британских новостей. Во время прямого эфира, когда репортер Sky News освещал последние новости Брексита, Ларри решил, что ему нужно домой.

Поднимать шум вежливый кот не стал, а просто сел перед дверью, дожидаясь, пока его впустят. Через мгновение к двери подошел вежливый полицейский и осторожно постучал, передает Моя Планета.

"Разве можно придумать что-то более британское, – написала в своем твиттере писательница Лорен Франклин, которую тоже позабавил инцидент, – чем полицейский, открывающий дверь коту на Даунинг-стрит, 10?"