Мистическое зеркало капитана "Титаника" выставили на аукцион

Зеркало возрастом 110 лет будет продано на аукционе примерно за 12 000 долларов, сообщает The Sun.

Высокая цена оправдана не столько возрастом антикварного лота, сколько его загадочной, леденящей душу историей. По крайней мере, так гласит легенда, передает Моя Планета.

По преданию, капитан "Титаника" Эвард Джон Смит посмотрел в это зеркало перед тем, как навсегда покинуть свой дом и отправиться в первый и последний рейс знаменитого корабля.

Когда судно затонуло, служанка капитана Этельвина взяла зеркало в качестве платы за работу. Позже перепуганная девушка рассказывала, что видит в зеркале лицо капитана каждую годовщину гибели "Титаника".

Зеркало передавалось из поколения в поколение, пока не оказалось у нынешнего владельца — Дэвида Смита. По слухам, Дэвид хранит раритет в ящике. Уже в декабре зеркало будет продано, и его новый владелец сможет познакомиться с капитаном лично. Или опровергнуть легенду.