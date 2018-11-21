Три населенных пункта частично остаются без электричества из-за непогоды

Три населенных пункта из трех районов частично остаются без электричества из-за сильных снегопадов, выпавших за последние два дня.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилияна Пушкашу отметила, что речь идет о селах из районов Орхей и Теленешты, передает Молдпрес.

"Специальные бригады работают на местах для подключения потребителей к электричеству", - сказала Пушкашу.

Глава оперативной службы Госадминистрации дорог Серджиу Кэпэцинэ подчеркнул, что на дорогах страны движение не затруднено. "Ночью в расчистке дорог и распределении противоскользящих материалов были задействованы 55 единиц техники и 76 рабочих, которые использовали около 420 тонн противоскользящего материала. Все опасные участки находятся под постоянным наблюдением администраторов дорог и в случае необходимости они готовы вмешаться", - сказал Кэпэцинэ.

Руководитель центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что в ближайшие дни похолодает. "Местами выпадет слабый снег. Вместе с тем 26 и 27 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега, преимущественно в северных и южных районах страны", - подчеркнул Рошка.

По заснеженным дорогам водителям рекомендуется ехать, как в населенных пунктах, так и за их пределами на низкой скорости, и соблюдать дистанцию, чтобы в случае необходимости иметь возможность затормозить. Также спасатели призывают водителей иметь в багажнике лопату, песок и цепи, также зарядить перед поездкой телефон, чтобы в случае необходимости можно было позвонить в Службу 112.