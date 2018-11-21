Молдавские производители представят свой урожай фруктов на форуме в Румынии

Молдавские производители и экспортеры фруктов представят свой урожай яблок, слив и столового винограда на форуме профессионалов "Овощи - Фрукты", организованном в Бухаресте, Румыния.

Молдавские производители и экспортеры фруктов и винограда участвуют в этом мероприятии во второй раз. По данным Ассоциации "Moldova Fruct", 14 молдавских предпринимателей смогут ознакомиться с новыми тенденциями в данной области, проанализировать международные и региональные рынки, покупательную способность, эффективность различных каналов сбыта, стратегические направления в сотрудничестве поставщик – покупатель, передает Молдпрес.

Мероприятие "Овощи – Фрукты": Форум профессионалов в области промышленности является одним из наиболее важных в соседней стране. В нем участвуют, в частности, дистрибьюторы, производители, и импортеры из Румынии, а также из Центральной и Восточной Европы, поставщики услуг и др.