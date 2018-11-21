Водителя автобуса, попавшего в серьезное ДТП в Румынии, остается на свободе во время следствия

Водитель автобуса, попавшего в аварию в румынском уезде Вранча, на время следствия останется на свободе. Но прав его лишили. Следователи, тем временем, установили, что в момент аварии он был трезв.

"В отношении 31-летнего водителя из Ясс открыто уголовное дело. Мы выясняем, нет ли признаков преступления по статьям непреднамеренное убийство и нанесение телесных повреждений", - сказала пресс-секретарь инспектората полиции уезда Вранча Паула Енаке.

Автобус, ехавший из Италии в Молдову, перевернулся на трассе. Одна пассажирка погибла, шестеро получили ранения. Как сообщили в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, пятерых уже выписали, и они вернулись в Молдову самостоятельно. Еще одну пострадавшую на родину доставит экипаж SMURD.





