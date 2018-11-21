Уроженец Молдовы инсценировал собственную смерть, чтобы его жена получила $2 млн в США

Уроженец Молдовы инсценировал собственную смерть, чтобы его жена получила два миллиона долларов.

Речь идет о 54-летнем гражданине нашей страны Игоре Воротинове, который несколько лет назад вместе с женой и сыном переехал жить в США.

В 2010 году мужчина застраховал свою жизнь на два миллиона долларов. А после в течении года продумывал план по инсценировки собственной смерти.

В 2011 году молдавские полицейские обнаружили тело мужчины вблизи села Кожушна. При жертве нашли документы на имя Игоря Воротинов. Несколько дней спустя из США в Молдову прилетела жена якобы погибшего мужчины, Ирина Воротинова. Она подтвердила смерть мужа и получила от молдавских властей свидетельство о смерти. Вернувшись в США, женщина предъявила иск страховой компании, от которой в последствии получила чек на сумму более двух миллионов долларов. Затем деньги были переведены на банковские счета в Швейцарии и Молдове.

преступная схема была раскрыта лишь в 2013 году, когда сына злоумышленников Алкона Воротинова задержала полиция США после поездки в Молдову. Таможенники изъяли ноутбук 28-летнего парня, на котором обнаружили фото его отца, сделанные через два года после его смерти.

В 2016 году супругу Игоря Воротинова приговорили к 37 месяцам тюрьмы за мошенничество. Её сына приговорили к трем годам лишения свободы, а также обязали выплатить государству два миллиона долларов.

Что касается Игоря Воротинова, его арестовали 14 ноября 2018 года в Молдове и экстрадировали в США. Американскому суду только предстоит назначить ему наказание.