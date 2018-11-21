Назван худший диснеевский мультфильм за всю историю

Худшим мультфильмом среди всех анимационных лент студии Disney стал "Цыпленок Цыпа" 2005 года, говорится в рейтинге портала Collider.

По словам критиков, данный мультфильм быстро забылся после релиза из-за "пустого" сюжета. Он занял низшую, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует "Лис и пес", выпущенный в 1981 году. На третьем месте с конца оказался мультфильм "Не бей копытом" (2004 год), передает Известия.

При этом лучшей анимационной лентой студии Disney был признан "Пиноккио" 1940 года. Продюсером тогда выступил лично Уолт Дисней, а сама картина получила две премии "Оскар".

На второй строчке оказался мультфильм "Спящая красавица" 1959 года, на третьем — "Фантазия". Также в списке лучших оказались "Бэмби", "Красавица и Чудовище", "Дамбо" и "Король Лев".