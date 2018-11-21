Мальчик из Таиланда заработал родителям на дом, переодеваясь в девочку

Двенадцатилетний Нес из провинции Пханг-Нга в Таиланде заработал родителям на новый дом, проводя уроки макияжа в своем Instagram и переодеваясь в девочку, пишет Sora News 24.

Несу с детства нравилось наблюдать за тем, как мама наносит макияж. Позднее мальчик стал делать это сам. С помощью косметики Нес превращает себя в девочку, придумывает яркие образы и выкладывает фотографии в Instagram, здесь же ведет уроки макияжа. Отличить Неса от девочки нереально: наряды, парики и ресницы. Родители не только не против увлечения сына, но и помогают ему советами. Кстати, в школу Нес ходит в привычном облике, пишет Вести.ru.

Необычное занятие приносит мальчику не только тысячи лайков и подписчиков, но и хороший доход. Недавно Нес оплатил родителям строительство нового дома. Некоторые косметические компании заключили с мальчиком договоры на рекламу.