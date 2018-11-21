Право на розничную торговлю на основе патента могут продлить до конца следующего года

Срок действия патента на розничную торговлю может быть продлен на один год, то есть до 31 декабря 2019 года.

Сегодня парламентский комитет по экономике, бюджету и финансам одобрил законопроект, который будет обсуждаться в парламенте, передает ziarulnational.md.

Согласно проекту, розничный патент на торговлю в ларьках, палатках, рынках, павильонах и с автотранспортных средств предлагается продлить до 31 декабря 2019 года, в сравнении с действующим положением, предполагающим прекращение действия патента с 31 декабря 2018 года, пишет allmoldova.