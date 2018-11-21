По словам Сербуленко, в 2005 году в Молдове уровень вакцинирования составлял 97%, а в 2007 году – упал до 87%. Больше всего провакцинированных – это жители северных районов страны, а самый низкий уровень иммунизации – на востоке и юге. С начала года зарегистрировано 326 случаев заболевания корью, свыше 87% заболевших не были вакцинированы. В настоящее время на территории страны сохраняется желтый код опасности в связи с рисом распространения корью. Уже начаты процедуры по закупке вакцины от кори на следующий год, предстоит закупить и вакцину от дифтерии – вспышки заболеваемости этим вирусом происходят на территории соседней Украины, передает Молдпрес.

Эпидемиологи напоминают, что корь – это крайне быстро распространяющееся инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) детям в один год, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно.