Так, по факту пассивной коррупции возбуждено 15 уголовных дел, за злоупотребление властью или служебным положением - 14 дел, за превышение власти или служебных полномочий - 16 дел, за извлечение выгоды из влияния - три уголовных дела, за подлог общественных актов - девять дел, за ложные заявления – одно уголовное дело, за растрату чужого имущества - два уголовных дела, передает Молдпрес.

Как указывается в отчете Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), представленном замдиректора центра Лидией Киреогло, в большинстве населенных пунктов коррупционные действия происходят, в частности, в сфере управления земельным и имущественным фондами, фондом распределения финансовых средств для выполнения работ и предоставления услуг, а также государственных закупок.

Относительно коррупции в мэрии муниципия Кишинэу Лидия Киреогло отметила, что она выражается в мошенническом управлении общественными финасовыми имуществом и ресурсами, а также в выдаче разрешений или документов, связанных с собственностью физических лиц. Большинство задокументированных случаев коррупции связаны с незаконным приобретением/отчуждением земельных участков или недвижимости, находящихся в общественной собственности; с незаконным управлением общественными финансовыми ресурсами и с выдачей разрешений.