Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Оргеевском районе

В Оргеевском районе пьяный водитель пытался скрыться от полиции. Когда его наконец догнали, он отказался выходить из машины, и полицейским пришлось разбить окно.

Тест показал, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе втрое превышало норму. А на заднем сидении нашли оружие, документов на которое у водителя не оказалось. Открыто уголовное дело.

Нарушителя привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде, превышение скорости, сопротивление полиции и незаконное хранение оружия.