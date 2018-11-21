Кирилл Габурич призвал установить законность деятельности молдавского автобуса, попавшего в ДТП в Румынии

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич призвал сегодня Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) установить законность деятельности молдавского автобуса, попавшего недавно в ДТП в Румынии. Вместе с тем, будет проведена проверка деятельности фирмы, оказывающей услуги по пассажирским перевозкам в Италию.

После этой аварии Кирилл Габурич потребовал провести тщательные проверки по организации деятельности автотранспорта, и регулярно проверять порядок предоставления транспортных услуг. "Прошу вас, как можно тщательнее проверяйте техническое состояние транспортных средств. Я требую обеспечить качество услуг, предоставляемых перевозчиками, и принять необходимые меры, для обеспечения безопасности пассажиров", - отметил министр.

Более того, Кирилл Габурич потребовал отправить запрос румынским властям, обслуживающим данный участок дороги, для установления дорожных условий в момент аварии. "Необходимо получить отчет Дорожной полиции Румынии относительно технического состояния автобуса, для определения причин аварии", - уточнил министр. Министерство экономики и инфраструктуры отметило в пресс-релизе, что также будет проверено и устройство, которое регистрирует рабочее время водителей, передает Молдпрес.

Автобус с молдавскими номерными знаками перевернулся в понедельник, 19 ноября с. г., вблизи населенного пункта Мэрэшешть, Румыния. В результате аварии один человек скончался, еще шестеро получили травмы.