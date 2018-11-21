Дорожный сбор можно оплатить онлайн

Начиная с этой недели, водители смогут оплачивать онлайн сбор за пользование автомобильными дорогами. Это можно будет сделать посредством системы MPay.

Для того, чтобы упростить оплату, Агентство электронного управления разработало функциональную, быструю и надежную онлайн-форму для оплаты сбора за пользование автомобильными дорогами. Оплата может быть произведена только владельцами транспортных средств, зарегистрированных в Молдове, передает Молдпрес.

Для этого плательщику необходимо получить доступ к странице mpay.gov.md, заполнить необходимые данные для обработки платежа и указать сумму налога, которая может быть рассчитана с помощью онлайн-калькулятора на сайте Государственной налоговой службы - servicii.fisc.md.

Водителям следует сохранить подтверждение оплаты в интернете, чтобы представить в случае необходимости.

В настоящее время, посредством MPay можно оплатить около 90 государственных услуг, а также сборы, налоги и штрафы.