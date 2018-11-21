Ученые: каждую пятую прогулку с собакой человек приносит в дом яйца токсокар

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина (ВНИИП) обнаружили, что собаки способны переносить на своих лапах яйца токсокар – паразитов, которые в некоторых случаях способны вызвать серьезные поражения разных органов человека, в том числе глаз.

Результаты работы показывают необходимые меры профилактики токсокароза – болезни, вызываемой этими паразитами. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья ученых опубликована в журнале Veterinary Parasitology.

Токсокары – это животные из группы круглых червей, паразитирующие во взрослой стадии в кишечнике кошек и собак. Заражение людей токсокарозом происходит при проглатывании яиц паразита с загрязненными продуктами питания, при контакте с животными, через грязные руки и т. д. В организме человека из яиц токсокар вылупляются личинки, которые могут проходить через стенку кишечника в кровоток и разноситься кровью в органы и ткани, вызывая различные формы заболевания в зависимости от того, где они оседают. Наиболее тяжелые случаи наблюдаются при попадании личинок в глаза или мозг. У людей токсокары не развиваются до взрослых особей, но очень долго могут оставаться живыми в личиночной форме, приводя к хроническому заболеванию, пишет Газета.ru.

Считается, что основной источник заражения яйцами токсокар – почва. Чтобы выяснить возможные пути попадания паразитов из почвы в человеческий организм, ученые ВНИИП провели эксперимент. Они определили загрязнение яйцами токсокар лап собак, обуви их хозяев, а также обуви людей, не имеющих собак. Для этого ученые смывали с лап собак и обуви людей загрязнения после прогулок и исследовали их на наличие паразитов. Для наблюдений были выбраны свободные от кишечных паразитов животные. Исследования в опытной группе собак и их хозяев проводили регулярно в течение года. Выяснилось, что в 19,4% случаев лапы собак и в 11,4% случаев обувь их владельцев после прогулок показали наличие паразитов. У людей, не имеющих собак, яйца гельминтов не были найдены на обуви ни в одном случае. Ученые объяснили это тем, что владельцы собак обычно гуляют со своими питомцами в местах, где почва содержит яйца токсокар.

"Перенос яиц токсокар из почвы на лапах собак и обуви человека – это реальный фактор передачи токсокароза, который необходимо принимать во внимание при оценке рисков заражения людей и животных. Полученные нами данные дают основание предполагать, что для собак заражение «через лапы» – это один из наиболее вероятных путей передачи токсокароза. Однако, чтобы подтвердить такой вывод, необходимы дополнительные, более детальные исследования", – говорит один из авторов работы, сотрудник лаборатории молекулярной биологии возбудителей паразитозов ВНИИП Александр Хрусталев.