Частные предприятия будут предоставлять услуги по ж/д перевозкам

Правительство одобрило сегодня проект Кодекса железнодорожного транспорта, внедрение которого позволит исключить монополию государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных транспортных услуг. Так, согласно документу, железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а возможность предоставлять услуги по пассажирским и грузовым перевозкам получат и частные предприятия.

Посредством этого проекта выполняется частичный перенос в молдавское законодательство Директивы Европейского парламента и Европейского совета о создании единого европейского железнодорожного пространства и безопасности на железных дорогах, а также других директив европейских структур, передает Молдова.

В соответствии с новым кодексом операторы железнодорожного транспорта будут иметь право доступа к железнодорожной инфраструктуре на основании платы за ее использование. Плата будет устанавливаться в соответствии с утвержденной правительством методологией расчета. Ее цель - покрывать расходы на управление инфраструктурой. Стоимость перевозок частные операторы будут устанавливать самостоятельно. Правительство, в свою очередь, будет выделять субсидии для финансирования части расходов на управление инфраструктурой, отмечает Министерство экономики и инфраструктуры.

Разрешительные документы на ведение деятельности будут выдаваться на основании оценки системы управления безопасностью, разработанной и созданной заявителем, и соответствия конкретным требованиям в этой сфере.

Как уточнили в Минэкономики, задолженности ЖДМ составляют около 500 млн леев, а ежегодные убытки - 100-200 млн леев.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк ранее объявили о том, что предоставят 55 млн евро на восстановление молдавских железных дорог.