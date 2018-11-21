Правительство одобрило сегодня проект Кодекса железнодорожного транспорта, внедрение которого позволит исключить монополию государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных транспортных услуг. Так, согласно документу, железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а возможность предоставлять услуги по пассажирским и грузовым перевозкам получат и частные предприятия.
Посредством этого проекта выполняется частичный перенос в молдавское законодательство Директивы Европейского парламента и Европейского совета о создании единого европейского железнодорожного пространства и безопасности на железных дорогах, а также других директив европейских структур, передает Молдова.
В соответствии с новым кодексом операторы железнодорожного транспорта будут иметь право доступа к железнодорожной инфраструктуре на основании платы за ее использование. Плата будет устанавливаться в соответствии с утвержденной правительством методологией расчета. Ее цель - покрывать расходы на управление инфраструктурой. Стоимость перевозок частные операторы будут устанавливать самостоятельно. Правительство, в свою очередь, будет выделять субсидии для финансирования части расходов на управление инфраструктурой, отмечает Министерство экономики и инфраструктуры.
Разрешительные документы на ведение деятельности будут выдаваться на основании оценки системы управления безопасностью, разработанной и созданной заявителем, и соответствия конкретным требованиям в этой сфере.
Как уточнили в Минэкономики, задолженности ЖДМ составляют около 500 млн леев, а ежегодные убытки - 100-200 млн леев.
Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк ранее объявили о том, что предоставят 55 млн евро на восстановление молдавских железных дорог.
Комментарии
- Дети смогут посещать детский сад с двух лет
- В Кишиневе откроют 80 пунктов сбора электрооборудования
- Столичные пенсионеры получат к Рождеству по 100 леев
- Кирилл Габурич призвал установить законность деятельности молдавского автобуса, попавшего в ДТП в Румынии
- Коррупция в мэриях: за девять месяцев 2018 года открыто 62 уголовных дела по факту взяточничества
- Прививку от кори сделали около 98% населения Молдовы
- Молдавские производители представят свой урожай фруктов на форуме в Румынии
- Три населенных пункта частично остаются без электричества из-за непогоды
- В Молдову доставили 32 новые современные машины скорой помощи
- В Молдове дети редко посещают театры и библиотеки
- На руинах Помпеев нашли фреску с античным эротическим сюжетом
- Дети смогут посещать детский сад с двух лет
- В Кишиневе откроют 80 пунктов сбора электрооборудования
- Предвыборную агитацию могут разрешить как накануне выборов, так и в день голосования
- След мощнейшего пожара в Калифорнии сняли из космоса
- Воспитывался с собаками и жил на производственной базе. В Хабаровском крае нашли мальчика-маугли
- Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились
- СМИ показали самую высокую в мире девочку
- В ОАЭ женщина накормила рабочих мясом убитого сожителя
- Граждане, чьи дома не подключенных к газу, получат компенсации за электричество
- Россиянин выкинул любовницу с 10 этажа, но она залезла обратно
- Галкин ответил на неудобные вопросы об отношениях и разводе с Пугачевой
- Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками
- Канду о расследовании по делу "Open Dialog": фонд был инструментом ФСБ в странах Балтии, Польше, Украине, Румынии и Молдове
- Певица Ваенга попала в реанимацию
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md