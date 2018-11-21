Совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии пройдет 22 ноября в Бухаресте

Совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии состоится в Бухаресте 22 ноября с. г. Встрече будет предшествовать двусторонняя встреча премьер-министров двух стран Павла Филипа и Виорики Дэнчилэ.

Как уточнили в Управлении правительства по связям с прессой, на заседании будут рассмотрены совместные проекты и определены общие приоритеты дальнейшего сотрудничества. Также будет подписан ряд двусторонних соглашений в различных областях. По завершении встречи премьер-министры сделают заявления для прессы, передает Молдпрес.

В рамках визита в Бухарест премьер-министр Республики Молдова Павел Филип также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, председателем Палаты депутатов Ливиу Драгней и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану.