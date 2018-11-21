Дело о "подкупе судей": врач Вадим Скарлат получил еще 25 суток предварительного ареста

Еще 25 суток предварительного ареста получил врач Вадим Скарлат, проходящий по делу о "подкупе судей". Кишиневский суд частично удовлетворил запрос прокуроров, требовавших для медика 30 суток.

Самого обвиняемого на слушаниях не было. Но его адвокат заявил, что обжалует решение первой инстанции в Апелляционной палате, передает canal3.

Продлили меру пресечения и прокурору Вере Киронде. Она получила еще 30 суток домашнего ареста.

Всего по делу о "подкупе судей" в прошлом месяце задержали десять человек.

Их обвиняют в коррупции в особо крупных размерах.