В Воронежской области рухнул автомобильный мост

Шесть человек пострадали во время обрушения автомобильного моста через реку Савала в Воронежской области. Об этом 21 ноября сообщили агентству «РИА Новости» в региональном главке МЧС России.

Инцидент произошел в селе Братки Терновского района в среду около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Представители экстренных служб уточняют, что по обрушившемуся участку проехали две грузовые машины, из-за чего нагрузка оказалась слишком сильной. Все автомобили, проезжающие в момент ЧП по мосту, рухнули в реку, передает Известия.

Мост через реку Савала построили в 1970-е годы. Последний раз его ремонтировали в конце 1990-х годов. В октябре 2018 года начались ремонтные работы, которые планировали завершить 1 ноября 2019 года.