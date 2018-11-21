Юная дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца

Дочь супермодели Кейт Мосс, 16-летняя Лила Грэйс Мосс, снялась для обложки глянца Dazed. Фотосессия стала ее сольным дебютом - до этого она фотографировалась лишь с матерью. Снимки появились на Instagram-странице девушки.

Автором фотосессии выступил Тим Уолкер, а стилистом - Кэти Ингланд, которая также является крестной матерью Лилы Грейс, пишет Корреспондент.

"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска @dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта", - отметила девушка в комментарии к фото.

На снимках Лила Грейс предстает в нарядах Louis Vuitton, а на обложке она запечатлена с вуалью Celine.