Саудовская Аравия установила рекорд по добыче нефти

Саудовская Аравия в начале ноября добывала порядка 10,8-10,9 миллиона баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 миллионов баррелей в сутки за счет внутренних и внешних запасов. Таким образом, страна нарастила добычу нефти до исторического максимума", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 миллиона баррелей, передает УНИАН.

Согласно данным самой Саудовской Аравии, поданным в ОПЕК, в октябре страна добывала 10,65 миллиона баррелей в сутки. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что в ноябре добыча вырастет по сравнению с октябрем.





