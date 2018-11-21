След мощнейшего пожара в Калифорнии сняли из космоса

Снимок из космоса запечатлел шокирующие последствия крупнейшего пожара в Калифорнии, который уничтожил растительность на площади 39 254 гектара. Фотография со "шрамом" от стихии была опубликована NASA в Twitter-аккаунте.

Снимок сделал Продвинутый космический тепловой эмиссионный и отражающий радиометр ASTER, пишет Корреспондент.

Жертвами пожаров стали 84 человека. По данным властей, по меньшей мере 64 тела уже опознаны. Большинство людей – 81 человек – погибли в округе Бьютт. Кроме того, по состоянию на вечер вторника, пропавшими без вести числились 870 человек, отмечает РИА Новости.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата.