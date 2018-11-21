Предвыборная агитация и агитация в поддержку референдума могут быть разрешены как накануне выборов, так и в день их проведения. Она будет запрещена только на территории избирательных участков и в радиусе 100 метров от них. Законодательная инициатива о поведении граждан в предвыборный период получила сегодня положительное заключение правительства
Премьер-министр Павел Филип отметил, что будет трудно измерить 100-метровый радиус избирательных участков, и предложил законодателям рассмотреть возможность исключения этого положения, чтобы предвыборная агитация была запрещена только на избирательных участках, передает Молдпрес.
Штраф за несоблюдение новых положений будет составлять от 300 до 600 леев для физических лиц и от 1200 до 1500 леев для занимающих ответственные должности и для кандидатов на выборах.
Документ будет направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.
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ОВЕН
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
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