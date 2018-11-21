Предвыборную агитацию могут разрешить как накануне выборов, так и в день голосования

Предвыборная агитация и агитация в поддержку референдума могут быть разрешены как накануне выборов, так и в день их проведения. Она будет запрещена только на территории избирательных участков и в радиусе 100 метров от них. Законодательная инициатива о поведении граждан в предвыборный период получила сегодня положительное заключение правительства

Премьер-министр Павел Филип отметил, что будет трудно измерить 100-метровый радиус избирательных участков, и предложил законодателям рассмотреть возможность исключения этого положения, чтобы предвыборная агитация была запрещена только на избирательных участках, передает Молдпрес. Штраф за несоблюдение новых положений будет составлять от 300 до 600 леев для физических лиц и от 1200 до 1500 леев для занимающих ответственные должности и для кандидатов на выборах. Документ будет направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.





Комментарии

Другие новости