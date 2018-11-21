В Кишиневе откроют 80 пунктов сбора электрооборудования

80 пунктов сбора электрического и электронного оборудования будет открыто в рамках проекта "Чистый город - с переработанными электроотходами".

Проект направлен на уменьшение загрязнения окружающей среды с помощью отдельной переработки электроотходов, в том числе использованных батареек. Так, все отобранные для участия в проекте учреждения получат специальную передвижную емкость для сбора электроотходов, передает Молдпрес.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету до 30 ноября.

Инициатива проекта принадлежит Ассоциации по освоению отходов, он внедряется в партнерстве с Минсельхозом, Ассоциацией Moldrec, мэрией Кишинева, Программой малых грантов и ПРООН.