Дети смогут посещать детский сад с двух лет

Родители смогут записать детей в ясли или детский сад с 2-х лет, а государство понесет все расходы на образовательные услуги и уход. В связи с этим, правительство утвердило ряд изменений к Кодексу об образовании.

По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, законопроект направлен на обеспечение доступа детей в возрасте до 2 лет к услугам дошкольного образования. Ранее государство финансировало дошкольное образование для детей от 3 до 6 лет. Инициатива обеспечит доступ к образовательным услугам детям из социально-уязвимых семей. В то же время, это нововведение упростит трудоустройство родителей, передает Молдпрес.

Государство обеспечит постепенное развитие образовательных услуг в зависимости от уровня подготовки, наличия мест в дошкольных образовательных учреждениях и финансовых средств, предусмотренных на эти цели. В настоящее время около 800 дошкольных образовательных учреждений страны готовятся или находятся в процессе адаптации инфраструктуры к зачислению половины от числа детей в возрасте 2-3 лет. Финансовые средства на эти цели были предусмотрены в госбюджете на 2019 год.

Государство будет постепенно увеличивать финансирование образовательных услуг для детей, на основе программы, разработанной Министерством образования, культуры и исследований в сотрудничестве с органами местного публичного управления и Министерством финансов.