На руинах Помпеев нашли фреску с античным эротическим сюжетом

На стенах одного из домов среди руин древнего города Помпеи учёные заметили необычную акварельную фреску, пишет Daily Mail. Сообщается, что на ней изображена эротическая сцена из античной мифологии.

После того как специалисты очистили произведение от слоя пепла, они увидели девушку, на коленях которой сидит лебедь, передает life.

Учёные объяснили, что это мифическая принцесса Леда и олимпийский бог Зевс. По легенде, он овладел возлюбленной, превратившись в птицу, после чего на свет появились их дети.

В археологическом парке Помпеев пояснили, что этот сюжет был очень популярен в древнем городе.