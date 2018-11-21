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Жительницу Британии посадили в тюрьму за то, что не показала собаку ветеринару
// фото: Pixabay/lenelarsen86
17:54, 21 Nov 2018
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Инспекторы Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными узнали о мучениях собаки по кличке Лола в Бирмингеме и отправились к её хозяйке вместе с полицией, пишет Metro.

Выяснилось, что за 11 дней до их визита стаффордширский терьер сломал ногу, попав под машину. 36-летняя владелица Селина Шеппард попыталась самостоятельно вылечить питомца, наложив шину, однако это не помогло, пишет life.

Инспекторы обнаружили, что собака не может передвигаться, и отправили её в ветеринарную клинику. Там медики заявили, что у животного появились осложнения, Лола могла вообще лишиться лапы.

— Лола изо всех сил пыталась идти, но ей явно было больно... Мы были уверены, что Лоле придётся ампутировать лапу, но благодаря команде ветеринаров операция по спасению лапы прошла успешно, — рассказали инспекторы.

После этого против хозяйки завели уголовное дело. В суде Бирмингема она признала себя виновной в причинении излишних страданий своей собаке. В итоге женщину приговорили к трём месяцам тюрьмы.

Кроме того, её оштрафовали на более чем $400. Также осуждённой запретили содержать в доме животных в течение 10 лет.




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