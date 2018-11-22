По гололеду на летней резине: у села Суручены перевернулся автомобиль

Один человек пострадал этой ночью в результате аварии у села Суручены Яловенского района. Автомобиль, в котором находились водитель и четверо пассажиров, съехал с трассы и перевернулся.

На место происшествия прибыла полиция и скорая. Одну из пассажирок доставили в больницу. Остальным пассажирам и водителю помощь медиков не понадобилась.

По данным полиции, авария произошла из-за того, что на машине были летние покрышки, и водитель не справился с управлением на скользкой дороге.







