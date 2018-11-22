Драка у столичного ночного клуба: боец K-1 Аурел Игнат получил еще 30 суток ареста

Еще 30 суток ареста получил борец K-1 Аурел Игнат. Его обвиняют в хулиганстве и в избиении парня, который позже скончался в больнице от полученных травм. Такое решение вынес суд сектора Рышкановка.

Напомним, драка произошла 19-ого мая этого года у одного из ночных клубов Кишинева. Трое спортсменов до смерти избили молодого человека, передает canal3.

Помимо Аурела Игната участниками драки были Михай Пыргару и Евгений Делиу. Пыргару получил 30 суток домашнего ареста. А Делиу сейчас находится в международном розыске.

Всем троим грозит до 15-ти лет тюремного заключения.