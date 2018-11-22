В Молдове растет число больных с острыми респираторными инфекциями

В Молдове растет число пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. Только на прошлой неделе зарегистрировали более 8400 таких больных.

В то же время, случаев заболевания гриппом пока не было, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

Врачи говорят, что зачастую ОРВИ болеют дети до шести лет и пожилые люди.

С октября и до сих пор зафиксировали примерно 54 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.