Правительство одобрило поправки в Кодекс о выборах

Правительство одобрило поправки в Кодекс о выборах, которые разрешают проведение агитации накануне и в день голосования. Она будет запрещена только у входа и внутри избирательных участков.

Изначально предлагалось запретить проведение предвыборной агитации ближе чем в ста метрах от избирательных участков. Но от этого пункта решили отказаться, так как, по мнению авторов законопроекта, он может стать причиной путаницы. Ведь не всегда можно измерить точное расстояние от участка.

Также будут внесены поправки в Кодекс о правонарушениях. Они ужесточают наказание за несоблюдение требований Кодекса о выборах. Штраф за проведение агитации у входа или внутри избирательного участка вырастет до 1200 леев. Наказание для лиц, занимающих ответственные посты или кандидатов на выборах будет увеличено до двух с половиной тысяч.

Группа депутатов подготовила поправки в Кодексе о выборах после изучения законодательства других стран и консультаций с экспертными организациями, в том числе ассоциацией „Promo-Lex”.

"Дня тишины" не существует во многих государствах. За 25 лет в нашей стране из-за нарушений положения о дне тишины были аннулированы результаты 32 всеобщих и местных выборов.

Законопроект о поправках в Кодекс о выборах будет вынесен на голосование в парламенте во втором и окончательном чтении.