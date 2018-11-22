Правительство одобрило поправки в Кодекс о выборах, которые разрешают проведение агитации накануне и в день голосования. Она будет запрещена только у входа и внутри избирательных участков.
Изначально предлагалось запретить проведение предвыборной агитации ближе чем в ста метрах от избирательных участков. Но от этого пункта решили отказаться, так как, по мнению авторов законопроекта, он может стать причиной путаницы. Ведь не всегда можно измерить точное расстояние от участка.
Также будут внесены поправки в Кодекс о правонарушениях. Они ужесточают наказание за несоблюдение требований Кодекса о выборах. Штраф за проведение агитации у входа или внутри избирательного участка вырастет до 1200 леев. Наказание для лиц, занимающих ответственные посты или кандидатов на выборах будет увеличено до двух с половиной тысяч.
Группа депутатов подготовила поправки в Кодексе о выборах после изучения законодательства других стран и консультаций с экспертными организациями, в том числе ассоциацией „Promo-Lex”.
"Дня тишины" не существует во многих государствах. За 25 лет в нашей стране из-за нарушений положения о дне тишины были аннулированы результаты 32 всеобщих и местных выборов.
Законопроект о поправках в Кодекс о выборах будет вынесен на голосование в парламенте во втором и окончательном чтении.
Комментарии
- Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии проходит в Бухаресте
- Предвыборную агитацию могут разрешить как накануне выборов, так и в день голосования
- Совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии пройдет 22 ноября в Бухаресте
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ОВЕН
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День вряд ли будет богат событиями. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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