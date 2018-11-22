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Автобус сбил переходивших дорогу школьников в Китае: пять человек погибли
// фото: scmp.com
10:40, 22 Nov 2018
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Пять человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, которые переходили через дорогу. Инцидент произошёл в четверг около 12:00 по местному времени в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ, пишет РИА Новости.

На опубликованном в сети видео с места происшествия видно, что группа школьников переходит через дорогу и в этот момент автомобиль, который двигался по встречной полосе, на полной скорости въезжает в толпу, сбивает несколько человек и проезжает дальше.

По данным местных СМИ, полиция уже задержала водителя автомобиля.







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