В Австралии арестованную за подкладывание игл женщину освободили под залог

Суд в австралийском городе Брисбен принял решение освободить под залог женщину, арестованную ранее за подкладывание иголок в клубнику, сообщает телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что полиция австралийского штата Квинсленд арестовала 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании игл в клубнику австралийских производителей. Суд города Брисбен позже постановил, что она делала это из мести, ей были предъявлены обвинения, пишет РИА Новости.

Сообщается, что обвиняемая Ми Ут Тринх, работавшая на ферме Berry Licious, была освобождена под залог при условии, что она не будет контактировать с работниками фермы, сдаст свой паспорт и три раза в неделю будет являться в полицию.

Судебное заседание было отложено до 17 декабря.

В сентябре австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.

Также сообщалось, что часть импортеров из Великобритании и России приостановили ввоз некоторой продукции из Австралии, а сеть супермаркетов в Новой Зеландии изъяла из продажи клубнику австралийской марки.





