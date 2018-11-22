В октябре молдавские банки выдали свыше 20 тысяч кредитов

Свыше 20 тысяч кредитов выдали молдавские банки в октябре этого года. Это на пять тысяч больше, чем в тот же период 2017. Общая сумма выданных займов достигла почти 35 миллиардов леев.

По данным Национального банка, больше всего выдали потребительских кредитов - почти шесть с половиной тысяч. Это на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Общая сумма таких займов составила пять миллиардов леев.

Еще около пятисот граждан взяли ипотечные кредиты. Это примерно в два раза больше, чем в октябре 2017 года.

Выросло и количество коммерческих займов. В прошлом месяце выдали около 200 таких кредитов на общую сумму почти девять миллиардов леев.





