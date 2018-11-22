Двое детей из села Балабэнешты, пострадавшие в результате взрыва печи, остаются в больнице

Двое детей из села Балабэнешты Криулянского района, пострадавшие в результате взрыва печи, остаются в больнице. Врачи говорят, что они в стабильном состоянии, их жизни вне опасности. По прогнозам, пациентов выпишут уже на следующей неделе.

Напомним, что двое детей в возрасте трех месяцев и семи лет попали в Институт матери и ребенка после того, как в их доме в понедельник вечером взорвалась печь, передает canal3.

Малышей доставили в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами.