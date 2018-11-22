В Австралии предложили лишать гражданства осужденных за терроризм

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил парламенту законопроект о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, по существующим законам правительство может лишать гражданства лиц, которых приговорили по меньшей мере к шести годам тюремного заключения, пишет РИА Новости.

"Мы уберем это требование. Будет только (требование), если они осуждены за терроризм, мы думаем, что нынешняя формулировка закона нереалистична, она должна отражать настоящую угрозу", — приводит телеканал слова премьер-министра.

Ранее сообщалось, что 9 ноября вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

Полиция Австралии заявила, что рассматривает инцидент как терроризм. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка "Исламское государство".