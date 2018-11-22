Ученые назвали сахар, который помогает в борьбе с раком

Специалисты выяснили, что манноза, один из заменителей глюкозы, не только защищает организм от развития ожирения, но и обладает противораковыми свойствами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Одна из отличительных черт раковых клеток заключается в том, что они поглощают необычно много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения, передает Корреспондент.

"Опухолевые клетки потребляют огромные количества глюкозы, что можно использовать для уничтожения рака. Проблема заключается в том, что этот сахар потребляют и здоровые ткани. Мы обнаружили, что раковые тельца не могут "переварить" маннозу, что замедляет их рост, но при этом не сказывается на нормальных клетках", − заявил один из участников исследования Кевин Райан.