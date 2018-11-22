С большим размахом отметили накануне храмовый праздник в Ниспоренах. В центральном парке города открыли ветряную мельницу, построенную при поддержке председателя Демпартии Влада Плахотнюка. Атмосферу празднику задавали отечественные и зарубежные исполнители. Местных жителей не остановил ни холод, ни снег, они пели и танцевали под музыку любимых артистов.
В былые времена несколько десятков мельниц возвышались на холмах города. А полгода назад лидер демократов обещал построить новую мельницу, ставшую теперь символом Ниспорен и еще одним поводом для гордости горожан, передает publika.md.
"Открывая сегодня этот памятник, мы возвращаемся к нашим корням, демонстрируем уважение к нашему прошлому и обеспечиваем преемственность традиций, которые мы унаследовали от наших предков, и в последствии передадим будущему поколению", - говорит председатель Демпартии Влад Плахотнюк.
"Нам потребовалось 100 лет для того, чтобы мельницы спустились с холмов, чтобы этот символ оказался на гербе города Ниспорены, а сегодня был открыт и исторический памятник", - сказал мэр Ниспорен Григорий Робу.
Угощали гостей плациндами, приготовленными местными хозяйками из муки, которую смололи на мельнице.
Устроили сюрприз и для местной ребятни. Всем пришедшим на праздник детям подарили игрушки.
"У меня есть еще двоюродный брат, и я буду играть с сестрой и друзьями".
"Мы из Вэрзэрешт, но здесь очень красиво. Хорошая атмосфера, и небо нам послало этот снег".
"Все было красиво. Куда бы люди не отправлялись, они все равно возвращаются домой! Спасибо за все, что уже было сделано. Благодаря Владу Плахотнюку у нас такая красота в городе, спасибо ему за все, он наш односельчанин".
"Он уделил внимание и детям, и взрослым. Мы надеемся, что он позаботится о всей Молдове и останется в истории нашей страны".
Праздник продолжился грандиозным концертом на Площади Штефана Великого в центре города.
"Очень хорошая атмосфера, и публика тоже очень хорошая. А на улице идет снег как на Рождество".
Ниспоренская публика очень понравилась румынскому исполнителю Фуэго.
"Я с большой радостью приехал к вам. Поздравляю с днем рождения город, который я очень хорошо знаю!", - рассказал румынский исполнитель Фуэго.
"Большой праздник, интересно, в Ниспоренах впервые такое происходит!"
Приятным сюрпризом стало для горожан и выступление итальянской группы Рикки-э-Повери.
"Мы хотим, чтобы как можно больше ниспоренских друзей приходило на такие концерты. Чтобы они разделили с нами радость от наших песен. Мы поздравляем наших ниспоренских друзей. Чао!"
"Супер! С праздником всех жителей Ниспорен! Атмосфера - супер!"
Еще одним сюрпризом вечера стало выступление группы Ottawan, чьи хиты известны во всем мире.
Выступила перед зрителями, и румынская певица Делия.
"Это что-то невероятное, я раньше такого никогда не видела, в первый раз такое, это замечательно."
"Нам очень нравится, атмосфера - супер! Думаю, жителям Ниспорен очень нравится."
И поскольку на праздники принято дарить подарки лидер демократов Влад Плахотнюк подготовил местным жителям еще пару сюрпризов. В местном секторе Чурляса обустроят детскую игровую площадку, а Дом культуры оснастят новой акустической системой.
"Я лично буду участвовать не только в важных социальных проектах национального уровня, но и в проектах, которые будут внедряться здесь, в Ниспоренах, потому что я родом из Ниспорен, и мои корни в Ниспоренах", - сообщил председатель Демпартии Влад Плахотнюк.
"Давайте красиво отпразднуем этот праздник, вместе с теми, кто не забыл откуда они родом, с теми, кто остается рядом с нами и способствуют лучшей жизни здесь, дома", - поделился председатель ниспоренской организации ДПМ Василий Бытка.
Председатель Демпартии лично пообщался с горожанами, многим пожал руку, а некоторые местные жители даже сделали фото с Владом Плахотнюком.
Концерт по случаю храмового праздника завершился красочным фейерверком.
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