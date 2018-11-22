Болельщица нашла донора почки на хоккейном матче

В Америке девушка нашла себе донора для пересадки почки на хоккейном матче. Девушка уже удачно перенесла операцию. Об этом сообщили на странице хоккейного клуба в Twitter.

Американка Келли Соватски узнала, что ей нужна пересадка почки. Но девушка не растерялась и придумала, как найти донора, пишет Корреспондент.

Девушка принесла на матч любимой хоккейной команды Питтсбург Пингвинз плакат с надписью "Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли".

Фанаты и пресс-служба клуба отреагировали на просьбу девушки, разместив ее фото в соцсетях. Пост стал вирусным и помог девушке найти донора. Им стал житель штата Делавэр Джефф Линд, решивший помочь фанатке.

В ноябре 2018 года Келли Соватски успешно перенесла операцию.