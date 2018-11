Звания рыцаря-командора он был удостоен за многолетнюю службу драматическому искусству. Знак отличия третьей степени 59-летнему артисту вручил принц Уэльский Чарльз в ходе церемонии в Букингемском дворце 21 ноября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

Хью Лори более 35 лет посвятил работе в качестве актера, комика, писателя и музыканта. На Западе он получил известность благодаря ролям в комедийных телесериалах "Черная гадюка", "Шоу Фрая и Лори" и др. Однако мировое признание пришло к нему с ролью в американском сериале "Доктор Хаус", пишет Известия.



