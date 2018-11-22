В Сингапуре выдры поучаствовали в предложении руки и сердца

Британские туристы Джордан Дойл и Мэри Листер отправились в Сингапур, чтобы посмотреть на знаменитых городских выдр, и взяли с собой фотографа-анималиста.

Во время прогулки Дойл сделал предложение своей девушке Мэри и достал кольцо, которое всё это время носил в кармане шорт. По словам 28-летнего молодого человека, его девушка — большая поклонница выдр и поэтому он решил воспользоваться моментом, передает Известия.

Когда фотограф попросил влюбленных попозировать для снимка, выдры вылезли из воды и подошли к паре, пишет Би-би-си. Дойл рассказал, что животные находились рядом с ними около трех минут и обнюхивали.

Сам фотограф очень удивился поведению выдр. Он отметил, что обычно эти животные сторонятся людей и не проводят с ними столько времени.