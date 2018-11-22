В Колумбии полиция конфисковала более тонны кокаина

Более тонны кокаина обнаружено на территории колумбийского портового города Барранкилья на севере страны. Об этом сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Крупную партию наркотиков нашли на одном из складов морского терминала. Она предназначалась к отправке в США. Кокаин весом в 1017 кг был упакован в мешки и спрятан в контейнере с партией минеральной соли.

По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков полиция задержала трех человек, которые обеспечивали охрану груза, пишет Известия.