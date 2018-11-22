Щенка чау-чау по кличке Бангл в Великобритании арестовали на девять месяцев после того, как он укусил полицейского. Об этом 22 ноября сообщает Mirror.
По сведениям издания, четырехмесячный щенок был помещен в питомник, однако его хозяевам — супругам Хейс — не сообщили точное местонахождение домашнего животного. В свою очередь они наняли адвокатов, чтобы вытащить питомца из "тюрьмы", пишет Известия.
В настоящий момент полиция будет решать, стоит ли возбуждать дело против хозяев согласно закону об опасных собаках. Животное вскоре будет отпущено из питомника, но супруги Хейс могут получить штраф или даже арест.
Щенок потерялся на прошлой неделе и позже был найден сотрудником полиции. Прятавшаяся под грузовиком собака испугалась, когда ее пытались вытащить и укусила представителя правоохранительных органов два раза: в руку и ногу. В местной полиции произошедшее не комментируют.
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