Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ

Личные данные некоторых пользователей интернет-сайта компании Amazon попали в открытый доступ, В открытом доступе оказались имена покупателей, а также адреса их электронной почты, передает CNBC.

Подчеркивается, что утечка произошла из-за технической ошибки. В компании заявили, что инцидент произошел не по вине пользователей, и им не нужно менять пароль или предпринимать еще какие-либо действия, передает УНИАН.

В Amazon уточнили, что на данный момент проблема устранена. Число людей, данные которых попали в открытый доступ, компания не раскрывает.





