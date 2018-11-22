Соглашение о восстановлению энергетической инфраструктуры продлят до 2020 года

Соглашение с Европейским инвестиционным банком о внедрении проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры продлят до 2020 года.

Правительство одобрило инициирование соответствующих переговоров и подписание необходимых поправок. Это позволит полностью освоить кредит, предоставленный Евроинвестбанком.

На восстановление национальной инфраструктуры транспортировки электроэнергии выделили 17 миллионов евро. До сих пор освоили около семи с половиной миллионов. Средства пошли на замену силовых трансформаторов, а также электрического реактора.

Работы завершат в 2019 году. Кроме того, будут восстановлены четыре электростанции. На это предусмотрено чуть более девяти с половиной миллионов евро.

Соглашение о внедрении проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры подписали в 2012 году.





