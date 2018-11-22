Названа самая распространенная причина поломки смартфона

Специалисты SquareTrade назвали, из-за чего ломаются смартфоны американских пользователей. Выяснилось, что чаще всего у девайсов возникает проблема с экраном.

По данным прошлого года, свои смартфоны сломали 66% американцев. Чаще всего возникали проблемы с дисплеем: 29% пользователей разбивали экран, 27% — царапали. Ещё 22% владельцев смартфонов столкнулись с вышедшим из строя аккумулятором. На проблемы с сенсорным экраном и сколы на гранях корпуса девайса приходится 16% поровну, пишет life.

Также стало известно, что чаще всего смартфон ломается в результате падения на землю (74%). Ещё у 49% девайс выпадал из кармана, у 39% — заливался водой, у 26% — падал в унитаз. По приблизительным подсчётам, в прошлом году в США сломали 50 млн дисплеев для смартфонов (один экран ломался каждые две секунды). Ремонт обошёлся им примерно в 3,4 млрд долларов.