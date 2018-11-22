Рэпер Баста написал детскую сказку

Рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) стал детским писателем. В своём инстаграм-аккаунте он сообщил, что написал книгу "Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх".

Действие сказки происходит в волшебной стране с говорящим названием Бастляндия. По словам автора, сюжет он придумал для своих детей Марии и Василисы, пока укладывал их спать.

Он заявил, что в сказке попытался донести главные ценности жизни, в том числе важность дружбы, честности и умения прощать, передает life.

Книга рассчитана на читателей от пяти до девяти лет. Отмечается, что первый тираж издания поступит в продажу 23 ноября.